0553 313 94 23

Tabip Odası Yönetimi’nden eski Başkan Atay’a destek

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne getirilen eski başkanları Eralp Atay’a destek için basın açıklaması yaptı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:34
Tabip Odası Yönetimi’nden eski Başkan Atay’a destek

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne getirilen eski başkanları Eralp Atay’a destek için basın açıklaması yaptı. Belediye Başkanı seçilen Fatih Atay’ın doktor olan kardeşi Eralp Atay’ı Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne atamasına yönelik eleştiriler üzerine bu açıklamayı yaptıklarını belirten Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne getirilen Eralp Atay’ın liyakatı tartışma konusu değildir” dedi.


Eralp Atay’ın 4 dönem Tabip Odası Genel Sekreterliği, 2 dönem Tabip Odası Başkanlığı ve üç dönem Türk Tabipleri Birliği MYK üyeliği yapmış bir isim olduğunu belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü “Dr. Eralp Atay Tabip Odasına 23 yıl emek vermiştir. Görev yaptığı tüm zamanlarda, özellikle oda başkanlığı döneminde odamıza birçok yeniliklere ve ilklere imza atmıştır. Sendikalar, sivil toplum örgütleriyle kalıcı kurumsal ilişkiler geliştirmiştir. Liyakatı tartışma konusu değildir. Sadece atandığı bu göreve değil, daha üst görevleri hak eden birisidir. Kendisine olan güvenimiz tamdır. Hep birlikte gerek Efeler gerekse Aydın ilinin sağlık ortamına katkı sunmak için birlikte birçok çalışma yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Ermenilerle kol kola yürüdü
    1. PKK yandaşları Ermenilerle kol kola..
    2. Sultanbeyli’de silahlı iki grup..
    3. Kayserispor taraftarına forvet cevabı
    4. Yolcu uçağında yangın paniği
    5. 2 saat önce kiraladığı otomobille kaza..
    6. Turgutlu Belediyesi’nden kadına..
    7. Millet kıraathanesi 6 Eylül’de açılıyor
    8. İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı!..
    9. Ünlü yazar Paulo Coelho, Fransa’dan..
    10. Atatürk Üniversitesi öğrencileri,..
    11. Toroslar Belediyesi, 30 Ağustos Zafer..
    12. Az daha gözünden oluyordu
    13. Sivas’ta muhtarlar toplantısında kene..
    14. Erdoğan-Putin görüşmesi
    15. Tabip Odası Yönetimi’nden eski Başkan..
    16. MHP’den EMŞAV’a ziyaret
    17. Selahattin Özdemir’in kardeşi:..
    18. Sinanbey Mahallesi’nde otopark hizmete..
    19. Neymar’a sürpriz talip! ‘100 milyon..
    20. Trabzonspor-AEK maçına doğru
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’