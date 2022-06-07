Tabelada yazan rakama satılmıyor! İslam Memiş altının gerçek fiyatını açıkladı

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 981,7 liradan tamamlamıştı. Dolar kuru bugün saat 10.00'dan itibaren yeniden fırlayınca altın fiyatları da buna ayak uydurdu. Güne 981 liradan başlayan gram altın saat 10.00'da ilk olarak 990 lira bandını aştı. Gün ortasına gelindiğinde ise altının gramı 955 lirayı gördü.

Serbest piyasada altın 1000 lira

Tabelada altın fiyatları 993-995 aralığında hareket ediyor görünse de Kapalıçarşı başta olmak üzere serbest piyasada rakam çok daha yüksek. Para ve altın uzmanı İslam Memiş saat 12.00'da altının serbest piyasadaki gerçek fiyatını "Serbest piyasalarda gram altın şu an 1.000 lira. Gümüş gram 12,26 lira" sözleriyle duyurdu.

Altın ve dolar neden yükseliyor?

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkması altın ve gümüş gibi emtia piyasalarında oynaklığa neden oldu. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.