Tabbule salatası tarifi | Tabbule salatası nasıl yapılır?

Tabbule salatası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

2 demet maydanoz, 1 demet taze nane, 6 tane taze soğan, 3 tane orta boy domates, 1 çay bardağı ince bulgur, 1,5 çay bardağı sıcak su, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tane limon suyu, 2 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı), 1/2 çay kaşığı tuz

Tabbule salatası nasıl yapılır?

Öncelikle sadece bir kez yıkadığınız ince bulguru cam bir kaba koyun. Sıcak su ile ıslatıp sonra ağzını kapattığınız kapta, şişmesi için 15 dakika kadar bekletmeniz gerekir.

Bol suda yıkayıp, sularını süzdürdüğünüz maydanoz ve taze naneyi sap kısımlarıyla birlikte ince ince kesmelisiniz. Ardından taze soğanları incecik kıymayı unutmayın.

Dört eşit parçaya bölüp, çekirdekli kısımlarını aldığınız domatesleri küçük parçalar halinde doğramalısınız.

Doğramış olduğunuz tüm malzemeleri derin bir salata kasesine koyun. Şişip, yumuşayan bulgur ile salata malzemelerini iyice harmanlamanız gerekir.

Salatanın sosu için; zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırıp sonra salata kasesine koyun.

İyice karıştırdıktan sonra artık salatayı servis tabağına alabilirsiniz. Afiyet olsun…