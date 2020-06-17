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Aktüel

Tabakhane Deresi’ni temiz tutmayı beceremedik

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in göbeğinden geçen Tabakhane Deresi, vatandaşlar tarafından kirletilmeye devam edince dere yine çöplüğe döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:20:06 -
Tabakhane Deresi’ni temiz tutmayı beceremedik

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’in göbeğinden geçen Tabakhane Deresi, vatandaşlar tarafından kirletilmeye devam edince dere yine çöplüğe döndü. Vatandaşlar ve çevre esnafı da, atılan çöplerden dolayı oluşan pis koku ve görüntü kirliliğinden şikayetçi.


Efeler’in kuzeyindeki Paşayaylası’ndan doğup Menderes Nehri’ne dökülen Tabakhane Deresi, duyarsız vatandaşlardan dolayı tekrar çöplüğe döndü. Yaz ayının da gelmesiyle birlikte çöp ve atıklar nedeniyle ortaya çıkan pis koku çevre esnafları ve vatandaşları adeta canından bezdirdi.


Duyarsız vatandaşların oluşturduğu görüntü ve pis kokudan şikayetçi olan vatandaşlar, derenin özellikle yaz aylarında düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini ifade etti. Duyarsız vatandaşlar yüzünden dere yatağının adeta çöplüğe döndüğünü ifade eden çevre sakinleri; “Bu oluşan pis koku nedeniyle mağduruz. Mevcut görüntüsüyle Tabakhane Deresi, adeta hastalık ve pislik saçıyor. Şehir merkezinden geçen derenin bu hali güzel Aydınımıza yakışmıyor. Bu dereye atık ve çöp atan duyarsız vatandaşlara da gereken yaptırımlar uygulanmalı. Bizim talebimiz derenin en kısa zamanda temizlenmesi. Vatandaşlar olarak bu talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

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