TABA-AmCham Başkanı Akat: "Türkiye, ABD'li yatırımcılar için doğru yer"

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı ve L'actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için doğru yer olduğunu belirterek, "Pandemi biraz yavaşladığında ülkemize ciddi bir yatırımcı gelecek, imalat ortaklıkları ve iş birlikleri artacaktır." dedi.

Akat, AA muhabirine, Türk-ABD ilişkilerinde yeni dönem beklentileri ve özellikle salgın döneminde kozmetik sektöründe yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin stratejik olarak önemli konumda olduğunu ve ABD'nin bunu yok sayamayacağını belirten Akat, "Ayrıca, Çin'le olan problemler, aynı şekilde Biden döneminde de devam edecektir. Bizim bundan en üst seviyede faydalanıp etrafımızdaki birçok ülke ile stratejik ortaklıklar yapıp ABD'ye ihracatı artırmamız lazım." dedi.

Türkiye'nin bu dönemde Çin ile ilgili küresel gelişmelerden faydalanabileceğini ifade eden Akat, "Bunun başında otomotiv sektöründe Almanya ile, kimya sektöründe diğer gelişmiş ülkelerle ve birçok ülkeyle tekstil konusunda ülkemizi ayağa kaldıracak bir durumdayız. Çin mallarına uygulanan yüzde 25 ve üstü vergiler, artı uygulanan mobinglerin olduğu bir ortamda ülkemizin stratejik merkez noktasına geldiği aşikardır. Bu yükselen trendden faydalanmamızın zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.





- "Yeni yönetimin de öyle (olumsuz) bir tavrı olacağını hiç sanmıyorum"





Ali Osman Akat, ABD'nin dünya ticaretinin 3'te birini oluşturduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Stratejik olarak bizim de ticareti ön planda tutup en üst seviyede ticaretimizi artırmamız gerekiyor. Fakat önümüzde gözüken bazı ön yargılı konuşmalar, stratejik olarak ülkemizin politik yapısı ve ABD'nin politik yapısı arasında uyuşmazlık gibi gözüken konular, stratejik ortaklığımızı bozacak noktada hiçbir zaman olamaz. Bu yeni yönetimin de öyle bir tavrı olacağını hiç sanmıyorum."





- "Engellerin başında pandemi geliyor"





TABA-AmCham Başkanı Akat, ABD'li firmaların Türkiye'ye olan yatırım iştahına ilişkin de, "ABD'li firmalar Türkiye'de bazı döviz risklerini, kanunsal-hukuksal riskleri doğru hesapladığı takdirde ve bununla ilgili hükümetin yapacağı adımların iyi olması durumunda ciddi bir yatırımcı firma grubu ülkemize yatırım yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Türkiye'nin doğru bir yer olduğuna, hem iş gücü hem stratejik hem de rekabet olarak uygun bir konumda bulunduğuna işaret eden Akat, "Tabii engellerin başında pandemi geliyor. İkili ilişkilerin ve doğru yerlerin seçilmesi, kanunların hızlı bir şekilde ilerlemesi açısından firmalar ziyaretlerini yapamıyor. Ülkemizde hem KOBİ'ler bazında hem holdingler bazında birçok ön görüşmeler planlandı. Fakat bu görüşmeler hep pandemi sonrasına erteleniyor. İnanıyorum ki pandemi biraz yavaşladığında ülkemize ciddi bir yatırımcı gelecek, imalat ortaklıkları ve iş birlikleri artacaktır. Çünkü ABD'li yatırımcılar, Hindistan, Çin ve birçok ülkeden yeni yatırımları durdurdu, stratejik olarak kaydırdı çalışmalarını. Bu beklemenin sebebi, şu anda tüm dünyada Kovid-19 olmasıdır." şeklinde konuştu.





- "Kozmetik sektöründe yerli üreticiye talep yükseldi"





Ali Osman Akat, kozmetik sektöründeki gelişmelere değinirken, pandemi sürecinde kozmetiğin, diğer sektörlerin tersine yükseliş trendine girdiğini söyledi. Akat, "İthal girdilerin her geçen gün fiyatı yükseldiği için son dönemde yerli üretim ön plana çıkıyor. Türkiye'deki yerli markaların sayısı her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak yurt dışından ithal edilen, distribütörlüğü olan birçok markanın da anlaşması iptal ediliyor." ifadelerini kullandı.

Akat, kozmetik sektöründe ithalat azaldığı için bu sektörde faaliyet gösteren yerli üreticilere talebin yükseldiğini ve üretim kapasitesinin arttığını vurguladı.





- "Yeni üretim tesisleri kurmayı planlıyoruz"





Şirket olarak pandemi döneminde 4 milyon dolar yatırımla üretim tesislerini modernize ettiklerini aktaran Akat, 2021 yılı için Sanayi Bakanlığı Stratejik Yatırım Teşvik kapsamında Tekirdağ ve İzmir Sanayi bölgelerinde yeni üretim tesisleri kurulmasının planlandığını, bu kapsamda resmi başvurular yapılarak sürecin başlatıldığını bildirdi.

Yeni tesiste 450-500 kişinin istihdam edileceği bilgisini paylaşan Akat, "Yurt dışına, başta MENA bölgesi, Rus havzası, Türk Cumhuriyetler, Balkanlar, Avrupa ve ABD'ye olmak üzere 55'in üzerinde ülkeye ihracatımız aktif olarak devam etmektedir. Gelen talepler doğrultusunda yeni pazarlara girmekteyiz. Ülkemizin alanında en çok ihracat yapan firmaları arasında yer almaktayız." dedi.





- "ABD, Türkiye'den 40 bin galon kekik yağı talebinde bulundu"





TABA-AmCham Başkanı Akat, Kovid-19 döneminde kekik yağına ilginin arttığını ve Türkiye'nin kekik yağı üretiminde dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti.

ABD'nin Türkiye'den 40 bin galon (152 bin kilo) kekik yağı talebinde bulunduğunu aktaran Akat, "Ülkemiz; kekik üretiminde dünya lideri, kekik üretiminde gücü elinde tutuyor. ABD'nin talebi 152 bin kilo. Bu da bir yıllık Türkiye’nin toplam üretimine eş değer gelir. ABD'den gelen bu talebi sınırlandırmak gerekiyor. Baştan tedbir almazsak kendimiz için kekik bulamama noktasına gelebiliriz." diye konuştu.