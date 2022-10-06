T24'ün laikçileri çıldırdı! Kılıçdaroğlu'na isyan ettiler

AK Parti hükümetine muhalefet etme gayesiyle terör örgütlerinin işine gelecek yayınlara bile imza atmaktan imtina etmeyen, CHP'nin adeta gayri resmi yayın organı haline gelen T24'te, Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkilerin dile getirildiği yayınlar artmaya başladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, seçmen kitlesini genişletmeye çalışırken iyice eline yüzüne bulaştırdı; yıllarca karşı mücadele ettiği başörtü serbestisi konusunda birden u dönüşü yaptı, bir sorun olmaktan çıkan başörtüsü konusunda "özgürlük getirmeye" kalktı.

CHP'liler bile Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına isyan etti. T24'te kalem oynatan Mehmet Y. Yılmaz ve Murat Sabuncu, Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundular.

Yılmaz çıldırdı: Erdoğan'a gündem hediye ettin

Mehmet Y. Yılmaz, bugünkü yazısında şunları yazdı:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü takma özgürlüğünü yasal güvenceye bağlama" çağrısının beklenmesi gereken sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el yükseltmesiydi.

Nitekim öyle de oldu, Erdoğan, "gelin çözümü Anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi.

Bu çağrıyı yaparken Kılıçdaroğlu'na seslenme biçimi, çok önem verdiğini iddia ettiği "geleneksel Türk aile değerleri terbiyesine" ne kadar uyuyor diye de hiç düşünmedi.

CHP'nin bu çağrıya yanıtı, "yeni Anayasa'yı yeni Meclis yapacak" oldu ama bugünden başlayarak iki tarafın bir diğerini "yan çizmekle" suçlama yarışına gireceğini söyleyebilirim.

Böylece CHP Genel Başkanı, AKP Genel Başkanı'na üzerinde doya doya tepinebileceği bir yeni gündem armağan etmiş bulunuyor.

(...)”

“Muhafazakarlık yarışına girme”

Murat Sabuncu ise, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile muhafazakarlık yarışına girmemesi gerektiğini vurgulayarak, demokrasiden sözde uzaklaşan bir ülke olduğumuzu, bu yüzden demokrasi yarışına girmesi gerektiğini söyledi.

Sabuncu şu ifadeleri kullandı:

“(...)

Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimler için pek muhtemel cumhurbaşkanı adayı. Birleştirme-barıştırma noktasında samimi bir isim. Ancak onun ve danışmanlarının dikkate alması gereken bir konu var. Erdoğan ile muhafazakârlık yarıştırarak değil demokrasi yarıştırarak seçimler kazanılır. Üstelik o demokrasiye; başörtülünün de başı açığın da, Sünni'nin de Alevi'nin de, Türk'ün de Kürt'ün de ihtiyacı var. Memleket nefes alamaz vaziyette, lütfen…”

Parti koltuğunu onca seçim kaybettiği halde bırakmayan ve genel başkan olmak isteyenleri bir bir uzaklaştıran Kılıçdaroğlu'na "demokrasi" vurgusu yapması ayrıca alay konusu oldu.