T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiği 320 milyar dolarlık doğalgaz, içimizdeki bazı hainleri rahatsız etmeye devam ediyor.

İran, Rusya ve birçok ülkenin ‘büyük bir adım’ olarak yorumladığı doğalgaz keşfine T24 gibi, Türkiye aleyhine haberler yapan sözde medya kuruluşlarından çomak sokulmaya çalışıyor.

T24 sitesi, Türkiye için büyük önem arz eden doğalgaz buluşunu iklim krizine bağlayarak akılalmaz bir çıkışta bulundu.

Dünya genelindeki doğalgaz rezervinin binde biri bile olmayan Türkiye'nin bulduğu rezerv için ‘iklimi bozacak’ diye kötülemeler yapan T24 sitesinin haberi ‘Bu kadar da düşmanlık olmaz’ dedirtti.

T24’e büyük tepki gelirken sosyal medyada yer alan yorumlarda, ‘Tüm dünyanın çıkarttığı doğalgaz iklimi bozmuyor da sadece Türkiye'nin bulduğu mu iklimi bozuyor?’ soruları soruldu.