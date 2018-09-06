T24 zânilerin sesi oldu! Akit'i hedef aldı
T24 adlı operasyonel sözde haber sitesi, gazetemiz Yeni Akit'in, kürtaj haplarının gençlere satılmasını eleştiren ve günlerdir evlilik mağdurlarının sesini duyuran haberlerinden rahatsız oldu.06 Eylül 2018 Perşembe 12:55
yeniakit.com.tr Gazetemiz Yeni Akit, 18 yaş altı evliliklerin belli yasalar çerçevesinde yasal olması gerektiğini savununca, soldan çarklı kesim rahatsız oldu. Son olarak gazetemizin bugün manşete taşıdığı ve büyük bir haksızlığı dile getirdiği kürtaj hapı meselesi, başta T24 olmak üzere skandal haberleriyle meşhur birçok medya organını ve zinayı savunan isimleri rahatsız etti. T24, Akit'in bugünkü manşetini haberleştirerek, zânilerin sesi oldu!..
"AKİT'İN HEDEFİ..."
T24 haberi şu şekilde verdi:
"Akit'in hedefi ertesi gün hapı: 18 yaş altı evlilik yasak ama 15 yaşındakine ‘cinayet hapı' serbest!"
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde 18 yaş altı evliliklerin yasal olması gerektiği görüşünü manşete taşıyan Yeni Akit gazetesi, "ertesi gün hapı"na da tepki gösterdi. Yeni Akit, haberinde “18 yaş altı evlilik yasak ama 15 yaşındakine ‘cinayet hapı’ serbest” ifadesini kullanırken manşetinde de “Kürtaj hapı zinaya teşvik” ifadesine yer verdi.
LGBTİ'leri hedef gösteren haberlere imza atan Faruk Aslan'ın imzasıyla yayımlanan haber şöyle:"
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