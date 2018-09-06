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T24 zânilerin sesi oldu! Akit'i hedef aldı

T24 adlı operasyonel sözde haber sitesi, gazetemiz Yeni Akit'in, kürtaj haplarının gençlere satılmasını eleştiren ve günlerdir evlilik mağdurlarının sesini duyuran haberlerinden rahatsız oldu.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:55
T24 zânilerin sesi oldu! Akit'i hedef aldı

 yeniakit.com.tr  Gazetemiz Yeni Akit, 18 yaş altı evliliklerin belli yasalar çerçevesinde yasal olması gerektiğini savununca, soldan çarklı kesim rahatsız oldu. Son olarak gazetemizin bugün manşete taşıdığı ve büyük bir haksızlığı dile getirdiği kürtaj hapı meselesi, başta T24 olmak üzere skandal haberleriyle meşhur birçok medya organını ve zinayı savunan isimleri rahatsız etti. T24, Akit'in bugünkü manşetini haberleştirerek, zânilerin sesi oldu!..

"AKİT'İN HEDEFİ..."

T24 haberi şu şekilde verdi:

"Akit'in hedefi ertesi gün hapı: 18 yaş altı evlilik yasak ama 15 yaşındakine ‘cinayet hapı' serbest!"

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde 18 yaş altı evliliklerin yasal olması gerektiği görüşünü manşete taşıyan Yeni Akit gazetesi, "ertesi gün hapı"na da tepki gösterdi. Yeni Akit, haberinde “18 yaş altı evlilik yasak ama 15 yaşındakine ‘cinayet hapı’ serbest” ifadesini kullanırken manşetinde de “Kürtaj hapı zinaya teşvik” ifadesine yer verdi.

LGBTİ'leri hedef gösteren haberlere imza atan Faruk Aslan'ın imzasıyla yayımlanan haber şöyle:"

Kürtaj hapı zinaya teşvik

Bu rezaletin vebali büyük

Evlilikte İslâm’ın kriteri büluğ çağı

Batı’da teşvik bizde hapis!

Aile düşmanlarına pabuç bırakmayın

Bu yasa zinayı teşvik ediyor

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:55
  1. Akit
  2. T24
  3. genç evlilik

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