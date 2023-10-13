Sylvester Stallone malikanesini milyonlarca TL zararına sattı! Bakın kim alıyor, ne kadara sattı? Duyan şokta

ABD’nin Los Angeles şehrindeki Hidden Hills semtinde yer alan çıkmazın sonunda lüks malikanesi bulunan aktör Sylvester Stallone, evini Creedence Clearwater Revival grubundan John Fogerty’ye sattı.

Evi 478 milyon TL’ye (17,2 milyon dolar) satın alan 78 yaşındaki Fogerty, 77 yaşındaki “Rocky” yıldızının 2 yıldan daha kısa bir süre önce evi almak için ödediği 504 milyon TL’den (18,15 milyon dolar) 1 milyon dolar daha az ödedi.

Üstelik satış fiyatı, 2022 baharında talep edilen 22,5 milyon dolarlık fiyattan 5,3 milyon dolar daha az oldu.

Satış noktası, mülkteki kısa süreli sahipliği sırasında Stallone’un, adreste neredeyse hiç yenileme yapmadığını belirtti.

Piyasa dışı bir takasla satılmış gibi görünen malikane, 2014 yılında inşa edildi ve bir ana ev, bir misafir evi, bir havuz evi, bir malzeme odası, bir arena ve beş duraklı bir ahırdan oluşuyor.

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2 dönümden fazla bir arazi üzerinde yer alan ana evde beş yatak odası, mutfak, çalışma odası, kütüphane, medya odası, taş zeminli ve cam duvarlı bir bahçe odası, tavanları süslü bir yemek odası ve tadım odası bulunuyor.

Bunun dışında peyzajlı arazide bir havuz, şömineli bir açık hava sundurması, barbekü, buzdolabı ve dört araçlık bir garaj yer alıyor.

Ayrıca organik sebze bahçeleri, 100’den fazla meyve veren ağaç, sera ve koi havuzu da bulunuyor.

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