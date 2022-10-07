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Teknoloji SyberJet nedir?
Teknoloji

SyberJet nedir?

MSC Aerospace SyberJet SJ30i uçağı, Türkiye’de üretilecek. Peki, SyberJet nedir özellikleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-10-07 20:51:00 -
SyberJet nedir?

Ankara merkezli BHM Havacılık, ABD’de çok amaçlı küçük iş jeti olarak tasarlanan MSC Aerospace SyberJet SJ30i uçağının Türkiye’de üretilmesi için İstanbul AirShow’da anlaşma imzaladığını duyurdu. Ankara’da üretilecek uçakların teslimatına, 2024’ün ilk çeyreğinde başlanacak.

SyberJet nedir?

SyberJet 1959 yılında kurulan uçak üretici şirketidir. Şirketin merkezi ABD, Utah'ta bulunmaktadır.

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