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Swap nedir? Swap oranı swap işlemi ne demektir?

Swap ne demek? Swap oranı nedir? Merkez Bankası Swap oranı ne kadar oldu? Binlerce kişi doların spekülatif artışına karşı Merkez Bankası'nın Swap hamlesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Ekonomi çevreleri Swap işlemlerini basit formüllerle açıklıyor... İşte swap hakkında merak edilen detaylar...

27 Mart 2019 Çarşamba 19:01
Swap nedir? Swap oranı swap işlemi ne demektir?

Swap ne demek? Swap oranı nedir? Merkez Bankası Swap oranı ne kadar oldu? Binlerce kişi doların spekülatif artışına karşı Merkez Bankası'nın Swap hamlesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Ekonomi çevreleri Swap işlemlerini basit formüllerle açıklıyor... İşte swap hakkında merak edilen detaylar...

Swap nedir?

“Swap” kelimesi; değiştirmek, takas etmek anlamına gelir. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır. Swaplar, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. İki taraf arasında sabit ve değişken faiz oranlı ödemelerin belirli bir süre boyu döviz swapinca değiştirildiği, taraflar arasında yapılan bir işlemdir.

Swaplar; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görebilir.

Çoğu opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swaplar, borsada işlem gören enstrümanlar değildir. Bunun yerine swaplar, tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmelerdir.

Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleridir.

Swap oranı nedir?

Swap oranı, bir alıcının kısa vadeli (dalgalı) piyasalar karşısında talep ettiği sabit orandır.

Swap oranları, farklı swap türlerine uygulanır. Bir para takası, bir başka para biriminde olanlar için faiz ödemelerinin takasıdır. İşlem yapılan paritede iki farklı para biriminin faiz oranları arasındaki fark swap oranını belirler. Bir swap oranı işleminde, takasın sabit oranlı bacağının nakit akışı, işlem yapıldığında belirlenir. Değişken oranlı bacağın nakit akışı, sıfırlama tarihlerinde periyodik olarak belirlenir. Forex piyasasında yapılan işlemler 2 gün valörlü olduğu için genellikle Çarşamba günleri swaplar x3 olarak yansır. Böylelikle hafta sonuna denk gelen işlemlerin swapı hafta içi uygulanmış olur.

Londra swap piyasasında gecelik Türk Lirası faizi neden yüzde 350'yi aştı?

Türk Lirası'nın gecelik faizi, Londra'daki swap piyasasında yüzde 350'nin üstüne çıkarak 2001'deki ekonomik krizden beri en yüksek seviyesine geldi. Nisan 2001'de aynı oran yüzde 71'di. Peki bu faiz oranı neden çok yükseldi ve bu ne anlama geliyor?

Londra'daki swap piyasasında Türk Lirası'nın gecelik faizi, yüzde 350'yi aştı. Geçen hafta yüzde 22 seviyesinde seyreden bu oran son iki gün içinde 10 kattan fazla artarak, 2001'deki ekonomik krizden beri en yüksek seviyesine geldi. Nisan 2001'de aynı oran yüzde 71'di.

Reuters haber ajansı, yabancı bankaların Türk Lirası elde etmek için kullandığı Londra swap piyasasında, Türk bankaların yasal dayanaklarının da oldukça altında TL sağlamak istemesi neticesi bu gelişmenin yaşandığını aktardı.

Ajansa göre BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) geçen yıl aldığı swap kararı ve Türk bankalarının bu eğilimi, piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti. Bloomberg haber ajansına göre de Türk Lirası pozisyonlarıyla ilgili işlem yapmak isteyen yabancı fonların bunun için bir karşı taraf bulamaması faizlerin yükselmesine neden oldu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:01
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