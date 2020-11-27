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Aktüel Suzuki Vitara 4x4’e özel yılın son kampanyası
Aktüel

Suzuki Vitara 4x4’e özel yılın son kampanyası

Suzuki SUV modeli Vitara için, 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz oranlı kredi imkanı sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:29:38 -
Suzuki Vitara 4x4’e özel yılın son kampanyası

İSTANBUL (AA) - Suzuki, SUV modeli ALLGRIP 4x4 sistemli Vitara’yı 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı avantajıyla sunacağını duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Suzuki, otomobil ve SUV tutkunlarına sunduğu ayrıcalıklı fırsatlarını, 2020 yılının sonunda SUV modeli Vitara özelinde sürdürüyor.

Bu yılın başında yenilenen özellikleriyle kullanıcılarıyla buluşmasının ardından SUV dünyasının bir kez daha gözdesi olan Vitara için avantajlı bir kampanya yapıldı.

Bu kapsamda Suzuki, donanım ve teknolojileriyle fark yaratan ALLGRIP 4x4 sistemli Vitara’yı, kullanıcılarına 100 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faizli kredi imkanı avantajıyla sunuyor. Yeni Vitara 4x4; üstün güvenlik teknolojisi, çift renk seçenekleri, yüksek donanım seviyesi ve verimli yakıt tüketimi ve ALLGRIP 4WD dört tekerlekten çekiş sistemi ile şehirde kullanıcılarının beklentilerini karşılıyor.

Yeni Vitara’da 4,2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı, eğlenceli sürüş deneyimleri yaşatan 10,1 inçlik multimedya ekran hız sabitleme sisteminin entegre edildiği konforlu direksiyon simidi, Adaptif Hız Sabitleme sistemi (ACC), geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri ve arka çapraz trafik uyarısı, 7 adet hava yastığı ve Elektronik Dengeleme Programı ESP gibi sürüş konforu ve araç hakimiyetini sağlayan donanım ve özellikler yer alıyor. Yolcu koltukları katlandığında 710 litre yükleme hacmine ulaşan Vitara’da otomatik klima, panoramik sunroof ve ön orta kol dayaması gibi özellikler ise efsane SUV’un konforunu tamamlıyor.

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