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Dünya Suzi: Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları
Dünya

Suzi: Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda yıkılan evlerin enkazı altında kalan 6 yaşındaki Suzi Eşkuntana, 7 saat boyunca enkazda kaldıktan sonra kurtarıldı. Babasına hastanede kavuşan Suzi, “Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:52:00 -
Suzi: Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları

İsrail'in Gazze'nin batısındaki Er-Rimal semtine düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evlerine bomba isabet etti. İsrail güçlerinin saldırı öncesinde herhangi bir uyarı yapmadığı kaydedildi. Aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Enkazdan 7 saatte kurtarılan ailenin 6 yaşındaki küçük kızı Suzi, babası Riyad Eşkuntana’ya Şifa Hastanesi’nde kavuştu.

İsrail bombardımanında annesini ve 4 kardeşini kaybeden Suzi’nin babasına kavuştuğu an duygusal anlara neden oldu. Suzi, “Her yer karanlıktı. Duyduğum tek şey kardeşlerimin çığlıkları” diye konuştu.

'Suzi tek tesellim oldu'

Riyad Eşkuntana, kızına kavuşmanın sevincini yaşarken, “Eşim ve 4 çocuğumu kaybettim. Suzi tek tesellim oldu. Evlatlarımız ölmesin. Dünya zulmü neden görmüyor? İsrail katliam yapıyor” dedi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye enkazdan sağ olarak kurtarılan Suzi’ye isteği üzerine Barbie model bebek hediye etti.

Öte yandan, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

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