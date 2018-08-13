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Suyun zararları nelerdir?

Uzmanlar günde 2.5 lt. su içmeyi tavsiye ediyor. Ancak su tüketimi sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Peki fazla su içmenin zaraları nelerdir?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:19
Suyun zararları nelerdir?

Bir insan ortalama 24 saat içerisinde 2 -2.5 litre civarında su tüketmelidir. Özellikle yaz aylarında bol su tüketiminin önemi büyüktür. Çünkü vücut ter yoluyla yüksek oranda su kaybeder. Bu su kaybını da kısa sürede temin etmek ister. Bu nedenle yaz aylarında su tüekitimi önemlidir.

SUYUN ZARARLARI

Ancak iş 3 litrenin üzerine çıkıldığında tamamen değişiyor. Her bünyeye göre değişmekle beraber ortalama bir böbreğin günlük su işleyip atma kapasitesi 3 litre civarındadır. Bunun üzerinde bir su içimi ile karşılaşıldığında böbrekler, bu suyu atamamakta ve kanda birikmeye başlayarak kandaki elektrolitlerin ve hücrelerin değişmesine, ancak en önemlisi ise “kandaki sodyum düzeyinin düşmesine” yol açıyor.

Hiponatremi adı verilen bu durum, sodyum düzeyinin düşmesine bağlı olarak; bilinç kaybı, halsizlik, bulantı-kusma, beyinde ödem, koma ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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