Suyun rotası şura ile belirlenecek

Özkaldı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenecek 1’inci Su Şurası’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkaldı, 4 Ekim Pazartesi günü Su Şurası’nın başlayacağı bilgisini verdi. 6-8 Ekim’de oluşturulacak divan tarafından kararların değerlendirileceğini belirten Özkaldı, “22 Ekim 2021’de yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 1’inci Su Şurası kararları açıklanacak. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor” dedi. Özkaldı, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığına dikkati çekerek, ülkenin, etkin ve verimli kullanıldığında kendi kendine yetebilen kaynakları olduğunu söyledi. Türkiye’de şu an suyun yaklaşık yüzde 77’sinin tarımda, geri kalan yüzde 23’ünün ise içme, kullanma ve sanayi amaçlı kullanıldığını aktaran Özkaldı, “Su Şurası’nın akabinde de Su Kanunu yasalaşacaktır diye ümit ediyoruz” dedi.