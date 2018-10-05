Suyu cam şişeden için!

Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylenebilecek pek çok şey vardır. Astım, kalp rahatsızlığı, kanser, migren, kısırlıktan, obezite gibi bir çok sağlık sorununa neden olduğu bilinen pet şişelerin hammaddesi, bilindiği gibi bir petrol artığıdır. İnternette pet şişenin faydaları diye araştırdığınızda hiç ama hiçbir şey bulamazken, bilinen veya bilinmeyen bir çok zararını bulabilirsiniz.

Plastik şişelerin zararları, insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Yapısında yer alan ve sonradan katılan yüzlerce kimyasal madde insan sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Kansas üniversitesinde yapılan deneylerde, BPA verilen kobay farelerinin daha az aktif olduğu, ses ve ışığa aşırı duyarlı oldukları tespit edilmiştir.

KİMYASAL MADDELERDEN NASIL KORUNURUZ ?

Pet şişe kullanım alışkanlığı azaltılmalıdır. Market ve büfe önlerinde güneş ışığına maruz kalarak depolan pet şişe suların ambalajından etkilendiği, kimyasal etkileşime girerek koku ve tat değişikliği oluştuğunu, arabamızda kalan pet şişenin birkaç gün içinde tadının ve kokusunun değiştiğini için nasıl içilemez hale geldiğini biliyoruz. Aslında pet şişe ile ilgili yapılan araştırma sonuçları halkın önüne konulmalı, vatandaşla paylaşılmalıdır.

İçme suyunda mutlaka cam ambalaj tercih edilmelidir. Cam şişeler veya cam damacanalar içindeki sularda tat değişikliği, koku ve ambalajdan olumsuz etkileşme olmamaktadır. Bilmemiz gereken şey şu, 50 binin üzerinde yeni kimyasal hayatımıza girdi. Vücudumuz bazı kimyasallara karşı kendisini nasıl savunacağını bilmiyor. Son dönemdeki kanser patlamasında plastikler büyük etken. Dünyayla birlikte bedenlerimiz de kimyasal çöplüğe dönmüş durumda." Bundan dolayı uzmanların tavsiyelerine kulak vermemiz gerekmektedir.

CAM ŞİŞE NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

Cam ambalajlar, içerisindeki ürünün tadını, kokusunu, aromasını değiştirmez, etkilemez. Özellikle kaynak suları doğadaki en saf ve doğal haliyle masamıza gelir. Plastik ambalajda, tetrapakta içerken hissettiğiniz plastik tadını camda almazsınız. Şeffaf olduğu için ürünü net görebilirsiniz. Cam mikroorganizmalar içermez, kimyasal reaksiyon göstermez. Su, nem, hava geçirmeyerek ürünü tüm diğer ambalajlardan daha iyi korur. Isıya karşı dayanıklıdır. Cam sonsuz kez eritilip biçimlendirilebildiğinden geri dönüşümlüdür. Cam özü doğaldır, doğadan gelir yani saf doğal içeriklerden oluşur. Cam şişe çevre dostudur. Çevreyi ve sağlığınızı korumak için en sağlıklı ambalaj şeklidir. Kanserojen maddeler içermez. Anti-ultraviole yaklaşımlarla geliştirilmiştir. Ürün içeriğini radyasyon etkisinden uzak tutar. Doğayı koruma ve doğanın kirlenmesini önlemek için ve de yenilenmeyen doğal kaynaklardan tasarruf etmek için cam şise tercih edilmelidir.