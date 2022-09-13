Suya zam mı yapıldı? İstanbul su zammı güncel
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, su fiyatlarıyla ilgili yeni karar aldı. Peki, İstanbul'da suya ne kadar zam uygulandı?
İstanbul’da su fiyatlarına zam yapıldı. Vatandaşlar ise yüzde kaç oranında suya zam uygulanacağını araştırmaya başladı.
Suya zam mı yapıldı? İstanbul su zammı güncel
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, su fiyatlarına zam yapıldı. İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.
İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40,38 zam yapıldı.