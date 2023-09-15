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Aktüel Suya yazı yazmanın yolu dünyada ilk kez böyle keşfedildi! Şok olay: Müthiş haber ilan edildi! Bunu duyunca şaşıracaksınız!
Aktüel

Suya yazı yazmanın yolu dünyada ilk kez böyle keşfedildi! Şok olay: Müthiş haber ilan edildi! Bunu duyunca şaşıracaksınız!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 23:00:00 - 2023-09-15 23:05:48
Suya yazı yazmanın yolu dünyada ilk kez böyle keşfedildi! Şok olay: Müthiş haber ilan edildi! Bunu duyunca şaşıracaksınız!

Bilim insanları dünyada ilk kez suya yazı yazmanın yolunu buldu! İmkansız gibi gözükse de bilim insanlarının ortak çalışması ile sudaki düşük ph'lı bölgeleri değiştiren cihaz yapıldı. Bu yeni bulunan cihaz sanatçılar için yeni bir ortam oluşturabilir.

Suyun hattatlarına yazı yazmak için teknolojik araç olmamasının birkaç mükemmel nedeni vardır. Sürekli olarak değişen ve dönen mürekkebin dağılması ve formasyondan dışarı akması bunlardan bir tanesidir

SUYA YAZI YAZMANIN YOLUNU SAĞLAYAN KALEM YAPILDI

Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz (JGU), Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Çin'deki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen keşif, sanatçılara yeni bir ortam sağlayabilir.

Bilim insanları tarafından bulunan bu cihaz, sıvıdaki iyonları değiştirerek nispeten düşük pH'lı bölgeler oluşturan özel bir malzemeden yapıldı. Suda asılı kalan parçacıkların izleri daha sonra asidik çözeltiye çekilir. Bu bölgenin çizilmesi kalıcı, çizgiler oluşturuyor.

Yazıyı sabit tutmak için prototip, boncuğu suda hareket ettirmek yerine suyu boncuğun etrafında hareket ettiriyor. İlk başta bu manuel olarak yapılıyordu, ancak daha sonra programlanabilir bir rocker cihazı kullanıldı.

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