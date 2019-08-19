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“Suya sabuna dokunan yazarlar” bu kitapta!

Gazeteci Yazar Ziya Gündüz, farklı zamanlarda, farklı isimlerle yaptığı röportajları “Suya Sabuna Dokunanlar” ismiyle kitaplaştırdı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:35
“Suya sabuna dokunan yazarlar” bu kitapta!

Gazeteci Ziya Gündüz’ün bazı eğitimci, düşünür, ilahiyatçı, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazetecilerle yaptığı röportajları derledi.  Okuyorum Yayınları tarafından basılan “Suya Sabuna Dokunanlar” kitabı “Düşünen Adamlar Serisi-1” olarak raflarda ki yerin aldı.

Gazeteci Yazar Ziya Gündüz, yayına hazırladığı kitap hakkında şunları söyledi;

‘Söz uçar, yazı kalır’ bu söz çok önemli bir inceliğe işaret eder.  Yapılan bazı mülakatlar, söyleşiler, röportajlar vardır ki, bunların tarihe not düşülmesi adına muhafaza edilmesi gerekiyor.  Uzun zamandır önemli gördüğüm eğitimci, düşünür, yazar, akademisyen ve gazetecilerle röportajlar gerçekleştiriyorum.  Birçok şahsiyetle çok önemli konularda bilgi alış verişinde bulundum.

Ben sordum, onlar samimiyetle cesurca cevapladılar. Söylenmesi gerekenleri zamanında ve korkusuzca söylediler. Söyledikleri sözleri vahyin ışığında dile getirdiler.  Hepsi dertliydi. Dertleri hak ve hakikatin bütün güzelliğiyle hayata yansımasıydı.  Çünkü yıllardır insanların, hak ve hakikat adına düşünce dünyaları, birileri tarafından sömürülmeye çalışılıyor. Allah adına insanlar birilerinin hizmetine köle yapıldı. İşte yıllardır kalemleriyle mücadele eden bu şahsiyetler, insanlara ‘kendinizi şahıslara değil, Allah’a adayın’ diye haykırdılar.

Kitapta röportajı yer alan yazarlar

Atasoy Müftüoğlu,  Abdurrahman Dilipak, Ali Rıza Demircan, Ahmet Varol, Abdullah Yıldız,  Ahmed Kalkan,  Prof. Dr. Adnan Demircan,  Dr. Ahmet Emin Dağ, Hüseyin Kerim Ece,  Dr. Mehmet Akar, Mustafa Çelik, Hacı Yakışıklı, Sait Çamlıca, Kul Sadi Yüksel.

Ziya Gündüz kimdir?

1982 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Yaklaşık 19 yıldır medya sektöründe aktif. Çeşitli haber sitelerinde, Ulusal ve Uluslararası gazetelerde, muhtelif dergilerde makaleleri yayınlanmakta. Harbi Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. İstanbul'da yayımlanmakta olan günlük Ayrıntılı Haber Gazetesi'nde makaleleri ve röportajları yayınlanmaktadır. Birey Yayıncılıkta ve İşaret Yayınları'nda çalıştı. Vuslat Dergisi'nde 8 yıl editör olarak görev yaptı. Yazı çalışmalarına ve röportajlarına aralıksız devam ediyor. Yazar evli olup, üç çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:35
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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