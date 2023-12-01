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Kadın - Aile Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca İçin: say say faydaları hiç bitmez! Hastalıklara karşı harekete geçecek
Kadın - Aile

Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca İçin: say say faydaları hiç bitmez! Hastalıklara karşı harekete geçecek

Yeniakit Publisher
2023-12-01 19:40:00 - 2023-12-01 19:50:29
Suya keçiboynuzu koyun ve 2 ay boyunca İçin: say say faydaları hiç bitmez! Hastalıklara karşı harekete geçecek

Keçi boynuzunda bulunan madde başka bitkilerde bulunmaz. Astım, soluk darlığı, Kemik erimesi, bağırsaklar, kolesterol, balgam..

Keçi boynuzunda bulunan madde başka bitkilerde bulunmaz. Astım, soluk darlığı, Kemik erimesi, bağırsaklar, kolesterol, balgam..

“KALP-DAMAR SAĞLIĞINI GÖZLEMLEYİCİ ÖZELLİĞE SAHİP”

Keçiboynuzunun kapsadığı polifenoller, çözünmez pos ve tahinler pozitif etkileri bulunur. Kalp damar sağlığına önemli verim sağlar.
Keçiboynuzunun posa ölçüsü yüksektir.

İyi kalsiyum kaynağı olan keçiboynuzu özellikler çocuklar ve kadınlar tüketmesi önem taşır.

Yüksek Kolesterolü Olağana Döndürüyor

Yapılan araştırma sonucu kan kolesterol seviyesi barajın üzerinde olan insanlar için 2 ay boyunca ham şekilde 10 gram keçiboynuzu tüketti.

Nefes Darlığına Karşı Etkili

Nefes darlığı için bol bol keçiboynuzu tüketilmesi gerekiyor. Keçiboynuzu sadece bununla kalmayıp bir çok verimi olduğu gerçektir. Keçiboynuzunda bulunan madde doğadaki hiç bir bitkide bulunmuyor. O yüzden keçiboynuzunun insanların hayatında önemli olduğunu söylemeliyiz.
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Nefes Darlığından Kurtulmak İçin Keçiboynuzu Kürü Yapın

6-7 tane keçiboynuzu bulmanız gerekir.

Sudan geçirerek çeviriyoruz. Küçük küçük kıralım. Yarım litre suya kırılan keçiboynuzları atalım. Kısık ateşte 7-8 dakika kaynatıp soğumaya bekliyoruz.

Soğuduktan sonra suyunu süzerek şişeye koyuyoruz.

Her sabah kahvaltı arasında ve akşam yemekten önce düzenli içiyoruz. Çay bardağında içmek yeterlidir.

3 Gün Boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz.

Keçiboynuzu Çayının Yararları Nelerdir?

Daha iyi nefes almamızı sağlar.

Öksürüğe iyi gelir kilo kaybını destekler prostat enfeksiyonlarını iyileştirir.

Kemik erimesi cılızlık ve demir eksikliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Potasyum, çinko ve demir vardır.

Kolesterolü düşürür.

Bağırsakları temizler.

Balgam söktürür

Vücuttaki zehirli maddeleri atar

İshali keser

 

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