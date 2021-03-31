Süveyş Kanalı'nda gemi trafiğinde son durum!

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Son dakika haberi olarak ajanslara düşen, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan ‘Evergreen’ isimli dev yük gemisi kazası tüm dünyayı etkiledi. 7’nci gününde kurtarılan yük gemisi küresel ticareti olumsuz etkiledi. Gemi trafiğini tıkayan kazada geminin yüzdürülmesinin ardından Süveyş Kanalı yeniden trafiğe açıldı.

Gemiler kanaldan 3-4 günde geçebilecek

400 metre uzunluğundaki ‘Evergreen’ isimli yük gemisi trafiğe açılsa da Süveyş Kanalı’nda bekleyen gemiler üç dört gün içinde kanaldan geçebilecek. Kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar eden Süveyş Kanalı’nda şu anda 400 civarında geminin beklediği belirtiliyor.

Mısır'a günlük maliyeti 14 milyon dolar civarında

İçinde canlı hayvandan petrole kadar çeşitli malları taşıyan kargo gemilerin, tankerlerin kanaldan geçmemesi nedeniyle dünya ticaretinin şimdiye kadar günlük 10 milyar dolar zarara uğradığı kaydedildi. Gemi kazasının Mısır’a günlük maliyetinin ise yaklaşık 14 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Mısırlı yetkililer, 3-5 gün içinde Süveyş Kanalı'nın iki ağzında biriken gemi trafiğini eriteceklerini ifade ediyor.

Süveyş Kanalı'nda son durumu gösteren gemi trafiği;

Haritada yeşil renkli 'gemi' şeklindeki simgeler 'hareket halindeki' kargo gemilerini gösterirken kırmızı renkliler ise tankerleri simgeliyor.

Demirleyen gemileri gösteren harita:

Yeşil daireler 'demirleyen' kargo gemilerini gösterirken, kırmızı daireler ise tankerleri simgeliyor.