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Suver ve Baran’dan Akit’e ziyaret

İstanbul Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti.

08 Kasım 2018 Perşembe 14:12
Suver ve Baran’dan Akit’e ziyaret

Sebahattin Ayan / İSTANBUL

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti.

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı ziyarette güncel meseleler ele alındı.

Sürpriz ziyaret Karahasanoğlu kardeşleri oldukça memnun ederken, birçok konuda da fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Suver, nezih ev sahipliklerinden dolayı Karahasanoğlu kardeşlere teşekkür etti. Karahasanoğlu ailesi de Suver’e belediye çalışmalarında başarılar diledi.

Körfez’e 400 milyon liralık yatırım

Körfez’in çehresini değiştiren hizmetleri hakkında bilgi veren İsmail Baran ise, 55 aylık belediye başkanlığı sürecinde Körfez’i milletle birlikte yönettiklerini, 150 milyonluk yatırım vaadiyle başladıkları görev sürecinde 400 milyonluk yatırımla Körfez’i kalkındırdıklarına değindi. Mustafa Karahasanoğlu ile Nuri Karahasanoğlu ise, İsmail Baran’ın hayırlı hizmetlerinin devamını temenni ederek başarı dileklerinde bulundu.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 14:12
  1. Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver
  2. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran
  3. Akit Medya Grubu
  4. Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu
  5. Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu
  6. Mustafa Karahasanoğlu
  7. Nuri Karahasanoğlu
  8. İsmail Baran

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