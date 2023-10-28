Suudi'lerden 'kara harekatı' açıklaması!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin açıklama yaptı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin açıklama yaptı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı siyonist rejimin Gazze'ye yönelik kara harekatına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, '' İsrail'in gerçekleştirdiği her türlü kara operasyonunu, Filistinli sivillerin yaşamlarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kınıyoruz'' denildi.
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