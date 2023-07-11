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Medya Suudilerden flaş Türkiye adımı! Apar topar İstanbul'a geliyorlar! Bu hamle, dünyaya parmak ısırtacak
Medya

Suudilerden flaş Türkiye adımı! Apar topar İstanbul'a geliyorlar! Bu hamle, dünyaya parmak ısırtacak

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:30:00 -
Suudilerden flaş Türkiye adımı! Apar topar İstanbul'a geliyorlar! Bu hamle, dünyaya parmak ısırtacak

Milliyet gazetesi yazarı Didem Özel Tümer, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun kısa süre önce 2025’e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçeli yatırımları için Türk inşaat şirketi yöneticileriyle görüştüğü haberlerinin üzerinden çok da zaman geçmeden, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail’in, beraberinde 30 kadar işadamıyla Türkiye - Suudi Arabistan İş Forumu için İstanbul’a geleceği bilgisini verdi.

Milliyet gazetesi yazarı Didem Özel Tümer, Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun kısa süre önce 2025’e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçeli yatırımları için Türk inşaat şirketi yöneticileriyle görüştüğü haberlerinin üzerinden çok da zaman geçmeden, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail’in, beraberinde 30 kadar işadamıyla Türkiye - Suudi Arabistan İş Forumu için İstanbul’a geleceği bilgisini verdi. Tümer, yazısında özetle şunları kaydetti:  

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 - 19 Temmuz tarihlerinde, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) olacak. Türkiye’ye daha çok Körfez sermayesi çekilmesi için önemli görülen turdan hemen önce, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE ve Katar’a öncü ziyaretler gerçekleştirdi. BAE’den bir heyetin de iki-üç hafta boyunca özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile sektöre yatırım konusunda sıkı bir çalışma gerçekleştirdiği biliniyor ama sadece onlar değil.

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun kısa süre önce 2025’e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçeli yatırımları için Türk inşaat şirketi yöneticileriyle görüştüğü haberlerinin üzerinden çok da zaman geçmeden, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al Hogail beraberinde 30 kadar işadamıyla Türkiye - Suudi Arabistan İş Forumu için İstanbul’a geliyor.

Suudi Arabistan’dan inşaat ve müteahhitlik, akıllı şehirler, kentsel gelişim ve gayrimenkul, uluslararası teknik müşavirlik sektör temsilcilerinin katılacağı 12 Temmuz’daki forumda, resmi heyet ve özel sektör temsilcileri ile ikili iş görüşmelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ağırlayacağı heyetin katılacağı İş Forumu, DEİK ev sahipliğinde yapılacak. (…)”
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