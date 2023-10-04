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Ekonomi

Suudiler bir kente çılgınlar gibi akın etmeye başladı! Yetkililer dahil herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-10-04 15:59:00 -
Suudiler bir kente çılgınlar gibi akın etmeye başladı! Yetkililer dahil herkes şaşkın

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, son dokuz ayda Trabzon'a en çok gelen Suudi Arabistanlılar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin rotasına Sümela Kültür Yolu Festivali ile dahil olan Trabzon, turizmde de yüzleri güldürdü. Yılın 9 ayında 1 milyon 138 bin 743 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Trabzon, toplam turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış yakaladı. Trabzon'a bu yılın 9 ayında gelen yabancı sayısı yüzde 66 artışla 652 bin 713 olurken, yerli ziyaretçi ise yüzde 20 artışla 486 bin 30 kişiye ulaştı. Sümela Kültür Yolu Festivali’nin sanatseverlerle buluştuğu ağustos ayında da şehre 178 bin 875 yabancı ile 86 bin 95 yerli ziyaretçi geldi. Trabzon’un simgelerinden Sümela Manastırı ise 2023’ün 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artış oranı ile toplam 402 bin 718 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

En çok ziyaretçi gelen ülkeler

Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırayı 269 bin 216 ziyaretçi ile Suudi Arabistan aldı. Umman 58 bin 397 ziyaretçi ile 2'nci, Kuveyt 41 bin 809 ziyaretçi ile 3'üncü, Birleşik Arap Emirlikleri 41 bin 598 ziyaretçi ile 4'üncü sırada yer aldı. Ürdün’ün 33 bin 886 ziyaretçi ile 5'inci olduğu sıralamada İran, Irak, İsrail, Bahreyn ve Rusya Federasyonu sırasıyla Trabzon’a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

Trabzon’a yılın 9 ayında 62 ülkeden 3 bin 514 sefer düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sefer sayısında da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 27 artış yaşandı. Trabzon’un konaklama tesisi sayısı ise 9 aylık verilerde yüzde 7 artarak 245’e ulaştı. Yatak kapasitesi ise yüzde 3 artışla 17 bin 588 oldu.

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