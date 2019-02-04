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Suudiler açıkladı: 20 bin Yemenli'yi yakaladık

Suudi Arabistan, son 15 ayda ikamet tezkeresi, sınır güvenliği veya çalışma yasalarını ihlal eden 20 binden fazla Yemenli'nin yakalandığını duyurdu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 18:27
Suudiler açıkladı: 20 bin Yemenli'yi yakaladık

Suudi Arabistan, son 15 ayda topraklarına yasa dışı yollarla girmeye çalışan 20 binden fazla Yemenlinin yakalandığını bildirdi.

Riyad yönetimi, 2015 yılından bu yana Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan savaş ve yoksulluktan kaçarak topraklarına ulaşan Yemenlilere göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da son 15 ayda ikamet tezkeresi, sınır güvenliği veya çalışma yasalarını ihlal eden 2 milyon 544 bin yabancının yakalandığı belirtildi.

Bu sürede 42 bin yabancı uyruklu kişinin yasa dışı yollarla ülkeye sızmaya çalıştığına işaret edilen açıklamada, bunların yüzde 51'inin Yemenlilerden oluştuğu vurgulandı.

Bin 36 Suudi vatandaşı da yakalandı

Kaçak yollarla ülke dışına çıkmak isteyen bin 870 kişinin yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışanlara yardım eden bin 36 Suudi Arabistan vatandaşının da yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, aralarında kadınların da bulunduğu 11 bini aşkın yabancı hakkındaki işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi Yemen'de halk, yıllardır iş bulma ümidiyle yasa dışı yollardan Suudi Arabistan'a geçmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, uluslararası örgüt raporlarına göre dünyanın en büyük insani trajedisi yaşanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 18:27
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen

YORUM YAZ

  • ataata16 dk önce
    hah bu çok iyi oldu.

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