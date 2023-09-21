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Dünya Suudi Veliaht Prens açıkça itiraf etti! 'İsrail ile...'
Dünya

Suudi Veliaht Prens açıkça itiraf etti! 'İsrail ile...'

Yeniakit Publisher
2023-09-21 13:05:00 - 2023-09-21 13:33:56
Suudi Veliaht Prens açıkça itiraf etti! 'İsrail ile...'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin arabuluculuğunu yürüttüğü ülkesiyle İsrail'in normalleşmeye her gün yaklaştığını söyledi.

ABD'nin Fox televizyonundaki röportajına ilişkin tanıtım videosu yayınlanan Muhammed bin Selman, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen normalleşme görüşmelerine ilişkin konuştu.

Muhammed bin Selman, İsrail ile normalleşmeye ilişkin "Her gün yaklaşıyoruz." dedi.

İsrail ile normalleşme konusunda Filistin meselesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer silah elde etmesinin "kötü bir adım" olacağını, bunu kullanmanın mümkün olmadığını ve "nükleer silah kullanmanın dünyanın kalanıyla bir savaşa yol açabileceğini" söyledi.

İran'ın nükleer silah elde etmesi sorulan Suudi Arabistan Veliaht Prensi "Eğer ki onlar üretirse biz de ediniriz." ifadesini kullandı.

İsrail ve Suudi Arabistan'ın herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. ABD ise Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Sudan gibi Arap ülkeleriyle olduğu gibi Suudi Arabistan'ın da İsrail'le normalleşme anlaşması imzalaması için arabuluculuk yürütüyor.
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Suudi Arabistan'ın, normalleşme için İsrail'den Filistin meselesine ilişkin somut adım atmasını istediği belirtilirken, ABD'den de "güvenlik teminatı" ve "sivil amaçlı nükleer güç" talep ettiği paylaşılıyor.

İsrail'de aşırı sağcı isimlerin kritik görevlere geldiği, ülke tarihinin "en sağ kabinesi" diye tanımlanan hükümetin başındaki Netanyahu'nun ise Filistinlilere ilişkin taviz vermekte zorlanacağı değerlendiriliyor.

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