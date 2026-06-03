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Yerel Suudi ve Katarlı bakanlar arasında temas
Yerel

Suudi ve Katarlı bakanlar arasında temas

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Suudi ve Katarlı bakanlar arasında temas

Suudi Arabistan ve Katarlı dışişleri bakanları arasında görüşme yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki son gelişmeler ile mevcut durumu ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Al Sani, telefonda görüştü.

Görüşmede bakanlar, iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişareler ışığında bölgedeki son gelişmeler ile mevcut durumu gözden geçirdi.

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