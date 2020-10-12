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Dünya Suudi Prens'ten skandal Türkiye çağrısı
Dünya

Suudi Prens'ten skandal Türkiye çağrısı

Twitter'da 7,9 milyon kişi tarafından takip edilen Suudi Arabistan'ın ünlü iş adamlarından Prens Al Saud, sosyal medya hesabından Türk ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:15:00 - 2020-10-12 10:20:37
Suudi Prens'ten skandal Türkiye çağrısı

Son dönemde dış ticarette en fazla konuşulan konu 3.5 milyar dolarlık ihracat yaptığımız Suudi Arabistan’da Türk ürünlerine karşı uygulanan aşırı tedbirler. Gelen bilgilere göre Türk ürünleri özellikle gıda alanındaki konteynerler haftalarca gümrüklerde bekletiliyor, Suudi şirketlerine Made in Turkey damgalı ürün almamaları telkin ediliyor, bunun için resmi kurumlarda imzalar alınıyor, Türkiye’de yatırım yapanlara mahalle baskısı kuruluyor, Suudi Arabistan’da çalışan Türklerin sözleşmeleri feshediliyor.

Ticaret odası başkanı da çağrı yapmıştı

Hatırlayacağınız üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan sosyal medyada Türk ürünlerine karşı ambargonun yürürlüğe girmesi gerektiğini ifade etmişti.

Aynı zamanda Suudi Arabistan Odalar Konseyi Başkanı da olan Ajlan Abdulaziz Al-Ajlan’ın ardından şimdi de ilk kez Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Ailesi’nden boykot çağrısı geldi. Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Katar’daki Türk ordusunun Körfez'de güvenliği sağlamlaştırmaya yardımcı olduğunu açıklamasının ardından Suudi Prens, Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği aynı zamanda ülkenin ünlü bir işadamı da olan Suudi Prens, “Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum” dedi.

Suudi Arabistan’ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud’un torunu olan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, şu anda ülkeyi yöneten Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz Al Saud ile yakın akraba. Veliaht Prensin babası olan şu andaki Kral, boykot çağrısı yapan Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud’un amcası.

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Yorumlar

muhammet

bu araplari ... lazim
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Adam degiliz

O kadar insanin içinden bir tane delikanli çikmadi Fetö itinin bogazina biçağı çalsin. O zaman bu Bedevi boyle rahat zırlayamazdı. Önüne gelen herkes Turkleri Turkiyeyi kötülüyor hakaret ediyor.
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