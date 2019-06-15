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Suudi, kaçan kadınları cepten yakalıyor

Riyad’da güvenlik birimlerinin, ülkeden kaçan kadınları cep telefonlarında bulunan IMEI numarasıyla takip edip yakaladığı bildirildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
Suudi, kaçan kadınları cepten yakalıyor

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir gece kulübü açmaya hazırlanan Veliaht Prens bin Selman’ın yönettiği Riyad’da güvenlik birimlerinin ülkeden kaçan kadınları cep telefonlarından takip ettiği bildirildi. 

Cep telefonu üreticilerinin her cep telefonuna verdiği özel numara olan, cep telefonunun kimlik numarası niteliğini taşıyan ve bunun üzerinden cihazla ilgili pek çok bilgiye erişilmesini sağlayan IMEI numarasını, Suudi Arabistan kraliyetinin ülkeden kaçan kadınların izini sürmek için kullandığı ortaya çıktı. Kadın aktivistler, Suudi kraliyetinin ülkeden kaçan kadınları IMEI numarası aracılığıyla cep telefonlarının lokasyonunu saptayarak bulduğunu ve takip ettiğini duyurdu.

Vahhabi rejiminin zulmünden kaçmayı başaran kadınlardan en az dördünün bulunmasında, ABD güçlerinin İHA saldırılarında hedef belirlemek için kullandığı askeri düzeyde teknolojinin de seferber edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:21
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  9. ABD
  10. İHA saldırıları

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