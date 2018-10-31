Suudi başsavcı cinayet için geldi, lokumlarla gitti
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb bugün ülkesine dönüyor. Başsavcıdan önce, Atatürk Havaliman'ına getirilen içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler ve numaralandırılmış büyük çantalar dikkat çekti.31 Ekim 2018 Çarşamba 17:46
Başsavcı Suud El Muceb'den önce havalimanına heyetten bir araç geldi. Araçtan başsavcının heyetinde bulunan 4 kişi indi.
Bu kişilerin beraberinde getirdiği üzerinde numaralar bulunan büyük çantalar ve kolilerce kuruyemiş dikkat çekti.
Görevlilerce x-ray cihazından geçirilen çanta ile içinde kuruyemiş ve lokum bulunan koliler VIP Salonu'na götürülerek uçağa yüklendi.
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