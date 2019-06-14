Suudi Bakandan skandal talep! Tüm Arap aşiretleri toplayıp... Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'deki Arap aşiretleri toplayarak terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi.

Suudi Arabistan'ın Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeleri ziyaret ederek, bir araya geldiği Arap aşiretlerinin temsilcilerinden terör örgütüne destek vermelerini istedi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Sabhan, ABD'nin DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon nezdindeki temsilcisi William Robak ile YPG/PKK işgalindeki bölgelere ziyaret gerçekleştirdi. Suudi Bakan, Deyrizor ilinin doğusundaki El Ömer Petrol sahasında Arap aşiretlerinin temsilcileri ile de bir araya geldi. Toplantıda, terör örgütü DAEŞ'e karşı sözde mücadeleye ve bölgedeki Araplara yardım sözünde bulunan El Sabhan, karşılığında terör örgütü YPG/PKK'ya destek istedi. Türkiye ve Katar uyarısı Kaynaklar, El Sabhan'ın ayrıca, Türkiye ve Katar ile yakınlaşmamaları konusunda aşiretleri uyardığını belirtti. Bakan El Sabhan, daha önce de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelere ziyaretlerde bulunmuştu.

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