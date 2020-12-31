  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi
Aktüel

Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:10:59 -
Suudi Arabistanlı alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 3 yıldan fazladır tutuklu bulunan alim Yusuf el-Ahmed 4 yıl hapse mahkum edildi.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada, Riyad'taki Ceza Mahkemesinin Alim Yusuf el-Ahmedi 4 yıllık hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Aynı mahkemenin Şeyh Ahmed'e bir kitap fuarı ve bir TV programına katılması ayrıca bazı düşünce tutuklularını etmesi sebebiyle dört yıl boyunca seyahat yasağı getirdiği kaydedilen açıklamada, Ahmed'in tutuklanmasından itibaren geçen sürenin de cezaya dahil edileceği bu sebeple 2021 Eylül ayı başlarında serbest bırakılacağı aktarıldı.

Konu ile ilgili Suudi Arabistan makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Selman el-Avde, Avad el-Karni ve Ali el-Ömeri gibi alimler ve fikir adamlarına yönelik tutuklamalar kapsamında Şeyh Ahmed de 2017'de "terör ve devlete karşı komplo" suçlamaları ile tutuklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Altı ay sürecek! Ermenistan Türkiye kararını duyurdu

Ermenistan Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türk ürünlerinin alımını altı ay yasaklad..
İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma Namazı kararı

İçişleri Bakanlığı, yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceğ..
Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
Medya

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldığı ifadeler sosyal medyada t..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay