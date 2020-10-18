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Aktüel Suudi Arabistanlı alim Avde'nin duruşması 16 Kasım'a ertelendi
Aktüel

Suudi Arabistanlı alim Avde'nin duruşması 16 Kasım'a ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:29:01 -
Suudi Arabistanlı alim Avde'nin duruşması 16 Kasım'a ertelendi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu olan ülkenin tanınmış alimlerinden 63 yaşındaki Selman el-Avde'nin yargılandığı dava 16 Kasım'a ertelendi.

Avde'nin oğlu Abdullah Avde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babasının ceza mahkemsindeki duruşmasının 16 Kasım'a ertelendiğini belirtti.

Abdullah, önceki duruşmalarda olduğu gibi yargılama prosedürlerinin hiçe sayıldığını aktardı ancak ayrıntı vermedi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" grubu da Twitter hesabından, Avde'nin duruşmasının başladıktan sadece birkaç dakika sonra ertelendiğini ifade etti.

Açıklamada, yargılamanın seyrinde hiçbir ilerleme katedilmediği, bu durumun birçok kez tekrarlandığı, Avde'nin her defasında aylarca bekleyip yeniden mahkemeye çağrıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.




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