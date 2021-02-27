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Dünya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama
Dünya

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama

Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 21:43:00 - 2021-02-27 21:56:10

Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a atılan balistik füze, Suud hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

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