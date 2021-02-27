Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama
Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi.
Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a atılan balistik füze, Suud hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan balistik füze havada imha edildi.
Yemen'deki Husiler tarafından Riyad'a atılan balistik füze, Suud hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
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