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Dünya Suudi Arabistan'ı sel vurdu
Dünya

Suudi Arabistan'ı sel vurdu

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sele yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 23:57:00 -
Suudi Arabistan'ı sel vurdu

Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle kentin caddeleri sular altında kalırken, çok sayıda araç sürüklendi. Selde çok sayıda evi su bastığı, bazı otoyolların da trafiğe kapatıldığı bildirildi. Cizan'daki sivil savunma ekipleri, sel sonucu çok sayıda yolun ulaşıma kapandığını aktararak mahsur kalanları kurtarmak için seferberlik ilan edildiğini duyurdu.

Cizan Bölgesi Valisi Prens Muhammed bin Nasır bin Abdülaziz ise sele ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

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