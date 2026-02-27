  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler

Temsilcimiz Galatasaray'ın elediği Juventus, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunan Marcos Senesi konusunda ciddi adımlar attı. Operasyon bitmek üzere...

Foto - Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler

İngiliz ekibi Bournemouth ile mukavelesi bu sezonun ardından bitecek olan Marcos Senesi için birçok kulüp devrede... Galatasaray da bunlardan biriydi...

Foto - Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler

Arjantinli stoper konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elediği Juventus, oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

Foto - Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler

28 yaşındaki savunmacının istediği para konusunda çok küçük pürüzlerin kaldığı ifade edildi. Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.84 boyundaki futbolcunun yeni adresi büyük ihtimalle Juventus olacak. 2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon euro karşılığında Bournemouth'a transfer olan yıldız isim, İngiltere'yi terk etmeye hazırlanıyor.

Foto - Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler

Arjantinli futbolcunun durumunu Galatasaray haricinde Beşiktaş ve Fenerbahçe de takip ediyordu. Bugün itibarıyla Juventus işi büyük oranda bitirmiş gibi duruyor. Son anda bir aksilik yaşanması halinde İstanbul ekiplerinin resmi teklif sunacakları öğrenildi.

