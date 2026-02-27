Yok artık! Juventus Galatasaray'dan intikam alacak: Bitirmek üzereler
Temsilcimiz Galatasaray'ın elediği Juventus, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunan Marcos Senesi konusunda ciddi adımlar attı. Operasyon bitmek üzere...
Temsilcimiz Galatasaray'ın elediği Juventus, Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinde bulunan Marcos Senesi konusunda ciddi adımlar attı. Operasyon bitmek üzere...
İngiliz ekibi Bournemouth ile mukavelesi bu sezonun ardından bitecek olan Marcos Senesi için birçok kulüp devrede... Galatasaray da bunlardan biriydi...
Arjantinli stoper konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elediği Juventus, oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı.
28 yaşındaki savunmacının istediği para konusunda çok küçük pürüzlerin kaldığı ifade edildi. Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giyen 1.84 boyundaki futbolcunun yeni adresi büyük ihtimalle Juventus olacak. 2022 yılında Feyenoord'dan 15 milyon euro karşılığında Bournemouth'a transfer olan yıldız isim, İngiltere'yi terk etmeye hazırlanıyor.
Arjantinli futbolcunun durumunu Galatasaray haricinde Beşiktaş ve Fenerbahçe de takip ediyordu. Bugün itibarıyla Juventus işi büyük oranda bitirmiş gibi duruyor. Son anda bir aksilik yaşanması halinde İstanbul ekiplerinin resmi teklif sunacakları öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23