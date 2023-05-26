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Ekonomi Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin yanı başında 3 milyar dolarlık hamle
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin yanı başında 3 milyar dolarlık hamle

Yeniakit Publisher
2023-05-26 08:34:00 -
Suudi Arabistan'dan Türkiye'nin yanı başında 3 milyar dolarlık hamle

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, 3 milyar dolar sermayeli Suudi Arabistan-Irak yatırım şirketinin kurulduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, Cidde kentinde düzenlenen Irak-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısı sırasında, Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyon kanalına konuştu.

Suudi Arabistan-Irak Yatırım Şirketi'nin 3 milyar dolar sermayeyle kurulduğu ve yakında çalışmalarına başlayacağını belirten Falih, şirketin Irak'ta faaliyet göstereceğine ve stratejik projelere imza atacağına işaret etti.

Ayrıca iki ülke arasındaki kalkınma projeleri ve ithalat ile ihracatı finansmanlarını desteklemek üzere 1,5 milyar doların Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na tahsis edildiğine dikkati çeken Falih, Irak'ta yeniden imar projelerine bir milyar dolar ve Irak'la karşılıklı ticaret için 500 milyon doların tahsis edildiğini ifade etti.

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