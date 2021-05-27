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Gündem

Suudi Arabistan'dan Türk hacı adaylarına kötü haber!

Suudi Arabistan, ülkeye girişte geçerli olan aşıların olduğu bir liste yayımladı. Listede Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi. Yayımlanan listeye göre, Türkiye'de Çin aşısı olanlar da Hacca gidemeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:06:00 -
Suudi Arabistan'dan Türk hacı adaylarına kötü haber!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üretilen birçok aşının uluslararası arenada kabul tartışmaları hala devam ediyor. Türkiye'nin kullandığı ilk aşı olan Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının akıbeti ise hala belirsizliğini koruyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen aşı pasaportu tartışmalarında da henüz CoronaVac hakkında sonuç çıkmış değil fakat şu an bir Türk vatandaşının Avrupa'ya gitmesi için BioNTech aşısını olması gerekiyor.

Çin aşısı olanları ülkeye almadı

Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistan'dan Hac için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul edilmemeleri sonrası krallığın tutumu Çin aşısı hakkındaki görüşünü ortaya koymuş oldu. Bu durum üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak Suudi hükümeti ile görüştüklerini söyledi. Bakanlık, Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmelerini istedi. Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamada Çin dışındaki ülkelerden aşı almanın zorluğunun da altını çizerek, CoronaVac'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanındığını hatırlattı.

Suud Hükümeti liste yayınladı: Çin aşısı listede yok

Basına yansıyan bir başka habere göre ise Suudi Arabistan, Çin aşısı olan Pakistanlıların otel karantinası uygulanmak şartıyla ülkeye girişine izin verecek. Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması krizi sonrası Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.

Türkiye'den hacca gidilebilecek mi?

Suudi Arabistan'ın yayımladığı liste nedeniyle Türkiye'de Çin aşısı olanlar da Hacca gidemeyecek.

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Yorumlar

Ferr

Bi sen eksiktin suud
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Putsavar

YOKKK YAAAAA.SIKIYORSA ENGELLESİNLER.ALLAHIN EVİNE SAHİP OLAN TÜM MÜSLÜMANLARDIR.SİYONİST SUUDİLER ÜMMETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN REİSİMİN SABRINI ZORLAMAYIN
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