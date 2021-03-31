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Dünya Suudi Arabistan'dan teravih namazına rekat kısıtlaması!
Dünya

Suudi Arabistan'dan teravih namazına rekat kısıtlaması!

Suudi Arabistan'da COVİD-19 tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan ayında teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat kılınacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:19:00 - 2021-03-31 09:45:18
Suudi Arabistan'dan teravih namazına rekat kısıtlaması!

Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı.

Salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Teravih namazı 20 rekat yerine 10 rekat kılınacak

Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan'da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.

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