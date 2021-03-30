Suudi Arabistan'dan teravih namazı kararı

Suudi Arabistan Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı.

Öte yandan, Kabe'deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi.

Ayrıca, namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engelli vatandaşların da kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları bildirildi.

Suudi Arabistan'da son açıklanan verilere göre, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 388 bin 866 oldu.

Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.