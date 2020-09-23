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Gündem Suudi Arabistan'dan sevindiren karar! Umre ziyaretleri nihayet başlıyor
Gündem

Suudi Arabistan'dan sevindiren karar! Umre ziyaretleri nihayet başlıyor

Koronavirüs pandemisiyle birlikte 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleriyle ilgili Suudi Arabistan'dan sevindiren haber geldi. Umre ziyaretleri kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 07:15:00 - 2020-09-23 07:20:32
Suudi Arabistan'dan sevindiren karar! Umre ziyaretleri nihayet başlıyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle kutsal topraklar da boş kaldı.

Salgın nedeniyle Müslümanlar kutsal topraklara belirli sayılarla gidebildi.

Ancak Suudi Arabistan’dan konuya ilişkin sevindiren bir haber geldi.

Umre ziyaretleri başlıyor

Riyad, kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurlan umre ziyaretlerini yeniden başlatmaya karar verdi. Bu kapsamda umre ziyaretleri kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlayacak.

Karar kapsamında ilk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara 6 bin kişiye günlük izin verileceği ifade edildi.

Karar kutsal topraklara gitmek isteyen Müslümanlar tarafından sevinçle karşılandı.

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