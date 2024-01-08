Suudi Arabistan’dan petrol fiyatlarına büyük indirim!

Suudi Arabistan, çevredeki zayıflığın devam etmesi sebebiyle, ana Asya pazarını da dahil ederek tüm bölgelerdeki alıcılar için Şubat ayında önemli ham petrol fiyatlarına indirim uygulayacak.

Petrol tüketimi genellikle Şubat ve Mart aylarında azalıyor; rafineriler bu dönemi periyodik bakım için bazı tesisleri kapatmak için kullanıyor. Aynı zamanda, ABD de dahil olmak üzere güçlü küresel arz, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki OPEC+ grubunu üretim kesintilerini bu yıla da uzatmaya zorlayan fazlalık olasılığını artırıyor.

Devlet üreticisi Saudi Aramco, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light fiyatını, referans seviyenin üzerinde varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü. Bu da,varil başına 1,25 dolarlık düşüşten daha büyük. Aramco ayrıca Kuzeybatı Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika'ya Şubat ayı teslimatı için de tüm fiyatları düşürdü.