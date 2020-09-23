Suudi Arabistan'dan Müslümanları heyecanlandıran Kabe açıklaması

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, dünyada ölümlere neden olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 6 aydan bu yana umre ziyaretlerine kapalı olan Kabe'nin 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, umre ziyareti için ilk olarak ülkede yaşayanlara izin verecek. Bu durumun günlük 6 bin kişi ile sınırlı olacağı belirtildi.

Suudi yönetiminin açıkladığı kararda,18 Ekim'de ise Mescid-i Haram'a yapılacak olan ziyaretçi kapasitenin yüzde 75'e çıkarılacağı ifade edildi.

Böylece günlük 15 bin Müslümanın tavaf ibadetini gerçekleştirmesine, 40 bin Müslümanın ise namaz kılmasına izin verilecek.

Ölümcül koronavirüste şartların daha da iyileşmesi durumunda 1 Kasım'dan itibaren Suudi Arabistan dışından ziyaretlere de müsaade edileceği açıklandı.