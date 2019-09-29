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Suudi Arabistan'dan milyar dolarlık yatırım!

Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Dr. Saud bin Muhammed el-Sati "Suudi Arabistan, Hindistan'da enerji, arıtma, petrokimya, altyapı, tarım, mineraller ve madencilik alanlarında potansiyel olarak 100 milyar dolar yatırım yapmayı düşünüyor" açıklamasında bulundu.

29 Eylül 2019 Pazar 19:45
Suudi Arabistan'dan milyar dolarlık yatırım!

Hint haber ajansı Press Trust of India'ya (PTI) açıklamada bulunan Sati, "Suudi Arabistan, Hindistan'da enerji, arıtma, petrokimya, altyapı, tarım, mineraller ve madencilik alanlarında potansiyel olarak 100 milyar ABD doları yatırım yapmayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

Saud bin Muhammed el-Sati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 2030 stratejisiyle ülkesinin petrol ürünlerine bağımlılığını azaltarak ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediğini belirterek, Hindistan'ın ülkesi için cazip bir yatırım merkezi olduğunu ve 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını kaydetti.

Ülkesinin, Yeni Delhi yönetimi ile petrol, gaz ve madencilik gibi sektörlerde uzun vadeli ortaklıklar hedeflediğini aktaran Sati, iki ülke arasındaki 34 milyar dolarlık ticaret hacminin artmaya devam edeceğini de vurguladı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 19:45
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