  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

108 dolar maaş almak mı sefalet 566 dolar almak mı? Sefil Mahfi’ye sefalet dersi

Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş karar! Ajanslar, “son dakika” koduyla az önce tüm Türkiye’ye duyurdu

Kentsel dönüşümde kira destekleri artırıldı

Fatih Camii saldırganıyla ilgili sıcak gelişme!

Kötü haber! Türk otomotiv şirketi iflas etti

Emekli maaşınızı böyle hesaplayabilirsiniz! Ne kadar maaş alacağınızı öğrenin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalara uçuran gelişme! 9. kez dede oldu! Bebeğe bakın ne isim verdiler

Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

Mete Yarar, Haluk ve Selçuk Bayraktar'ın en büyük suçunu açıkladı! Duyan tam anlamıyla çılgına döndü

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı
Dünya Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi
Dünya

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-01-09 19:34:00 -
Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir çağrı geldi.

Suudi Arabistan, uluslararası topluma 3 ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyen İsrail'in hesap vermesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık ettiği bakanlar kurulu başkent Riyad'da toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, bakanlar kurulu toplantısında özellikle Filistin'deki durum olmak üzere uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalini, buradaki Filistinlilerin yerinden edilmesini ve Gazze Şeridi'ne Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini tamamen reddettiklerini aktaran Duseri, İsrail'in hesap vermesi için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi için uluslararası toplumun çabalarının önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 185’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 519 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast
İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast

Gündem

İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast

Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek
Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek

Gündem

Katil İsrail 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara’da protesto edilecek

Katliam için İsrail’in kendi ordusu yetmeyip bir de paralı asker ordusu kurmuş! Haftalık 3 bin 900 Euro!
Katliam için İsrail’in kendi ordusu yetmeyip bir de paralı asker ordusu kurmuş! Haftalık 3 bin 900 Euro!

Gündem

Katliam için İsrail’in kendi ordusu yetmeyip bir de paralı asker ordusu kurmuş! Haftalık 3 bin 900 Euro!

İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti
İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti

Gündem

İsrail askerleri vurduğu Filistinlinin üzerinden zırhlı araçla geçti

Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti
Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

Gündem

Trafik hızlandı! Çadır zirvesi sonrası İsrail'e gitti

Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu
Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Gündem

Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu
Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Gündem

Hamas rezil etmeye devam ediyor! İsrail ordusu dünyaya duyurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23