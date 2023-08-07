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Aktüel Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten görüntü... Yıldız oyuncu mest etti!
Aktüel

Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten görüntü... Yıldız oyuncu mest etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-07 18:53:00 -
Suudi Arabistan'dan 'helal olsun' dedirten görüntü... Yıldız oyuncu mest etti!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'a imza atan Karim Benzema, tatil gününü Umre yaparak değerlendirdi. Fransız yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Suudi Arabistan ekibi Al Ittıhad'a imza atan Karim Benzema, tatil gününü Umre yaparak değerlendirdi. Fransız yıldız, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaz transfer döneminde birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, bu isimlerin en başında Karim Benzema yer aldı.

14 yıl formasını giydiği ve sayısız başarı yakaladığı İspanyol devi Real Madrid'den bonservissiz bir şekilde ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, Al Ittıhad'a imza atarak bu sezon N'Golo Kante, Fabinho ve Jota gibi yıldız isimlerle birlikte top koşturacak.
Ligler başlamadan Mekke'ye gitti

Suudi Arabistan ekibinden 3 yıl için 600 milyon euro maaş kazanacak olan Fransız yıldız, ligler başlamadan önce Mekke'ye gitti. Golcü futbolcu, kutsal toprakları ziyaret ederek Kabe'de bir video yayınladı.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu, ihrama girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından "Elhamdülillah" notuyla paylaştı.
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Benzema'nın kutsal topraklardan yaptığı paylaşım yaklaşık olarak 2.5 milyon beğeni aldı.

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Yorumlar

Berk akif

Helal olsun hangi konumda nerede olursan olsun köklerini ,Aile değerleri ,gelenek ve göreneklerini Manevi ve Milli değerlerini hatırlayıp insanlara hatırlatıyorsan bir sürü dua ve sevap alıyorsun ayrıca . saygılar
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