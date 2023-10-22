Suudi Arabistan'dan flaş duyuruyu yaptı: Japonya ve Yunanistan'a Gazze ile ilgili 5 mesaj! Gündemi altüst edecek

Gazze'de gerilimin tırmandığı bir dönemde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, abluka altındaki Gazze’yle ilgili Japonya ve Yunanistan'a bir dizi mesaj iletti.

Suudi Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Veliaht Prens Mohammed Bin Salman'ın, Japonya Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında şu anda Gazze'de yaşanan çatışmaların ele alındığını belirtti.

Suudi Arabistan’ın Mesajları

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Gazze'deki sivillerin hedef alınmasını "iğrenç bir suç ve vahşi bir saldırı" olarak nitelendirdi ve onlara koruma sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Aynı bağlamda, Suudi Arabistan resmi haber ajansı, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmede, Gazze'de şu anda yaşanan askeri tırmanışı ele aldığını bildirdi.

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Suudi Veliaht Prens, ülkesinin Gazze'deki sivilleri hedef almayı "iğrenç bir suç ve vahşi bir saldırı" olarak değerlendirdiğini vurgulayarak onlara koruma sağlamanın önemine dikkat çekti.

al-ain'in derlediği haberde SPA'ya göre Suudi Veliaht Prensi ayrıca tırmanışın hem bölgesel hem de küresel çaptaki tehlikeli sonuçlarından kaçınmak için askeri operasyonların durdurulmasının yanı sıra, güvenlik, barış ve istikrar üzerindeki tehlikeli yansımalarını önlemek için gerilimi azaltılma çabalarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Barış Süreci

Suudi Veliaht Prensi, Filistin halkının meşru haklarına kavuşmasını garanti altına alacak şekilde, istikrarın geri dönmesine ve barış sürecinin yeniden başlatılmasına uygun koşulların oluşturulmasının önemini vurguladı.

Gazze Şeridi sakinleri, 7 Ekim'de Hamas savaşçılarının İsrail kasabalarına sızarak sivilleri öldürüp rehin aldığı olayın ardından İsrail tarafından uygulanan kuşatma yüzünden elektrik, yakıt, su ve gıda eksikliği ile karşı karşıya kalmış durumda…

Savaş o zamandan beri İsrail'de 1.400'den fazla, Gazze Şeridi'nde ise 3.478 kişinin ölümüne yol açtı; bunların çoğu her iki taraftan da sivillerdi.