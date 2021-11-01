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Dünya Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama! İsrail'e şart koştu
Dünya

Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama! İsrail'e şart koştu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin İsrail'le normalleşme seçeneğine yönelmeden önce 1967 sınırlarına tabi bir Filistin devletinin kurulması şartına bağlı olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 18:40:00 -
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama! İsrail'e şart koştu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalına verdiği röportajda, "Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşmeden önce 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurma şartının hala geçerli olup olmadığı" yönündeki sorusuna yanıt olarak, "bu durumun hiçbir zaman değişmediğini" ifade etti.

Suudi Bakan, şu anda önemli olan meselenin, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması dahil kapsamlı bir barışın sağlanmasına götüren gerçekçi bir sürecin görülebilmesi için Filistin-İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, bu süreç olmaksızın bölgede gerçek istikrarın sağlanamayacağını, bu nedenle meselenin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

İsrail geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas yönetimleriyle ilişkileri normalleştirmeye yönelik anlaşmalar imzalamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek, bu talebe karşı çıkıyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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