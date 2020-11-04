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Aktüel Suudi Arabistan'dan devletlerin egemenliğinin uluslararası yargı yetkisiyle zayıflatılmaması çağrısı
Aktüel

Suudi Arabistan'dan devletlerin egemenliğinin uluslararası yargı yetkisiyle zayıflatılmaması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:29:48 -
Suudi Arabistan'dan devletlerin egemenliğinin uluslararası yargı yetkisiyle zayıflatılmaması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, uluslararası yargı yetkisinin "devletlerin egemenliklerinin zayıflatılması ve iç işlerine müdahale edilmesi" için kullanılmaması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Altıncı Komite toplantısında konuşan Suudi Arabistan BM Daimi Heyeti Başkanı Nida Ebu Ali, ülkesinin "uluslararası yargı yetkisinin devletlerin egemenliklerinin zayıflatılması ve iç işlerine müdahale edilmesi için kullanılmaması ve bu yetkinin uygulanmasında tüm ülkelere eşit davranılması" çağrısında bulunduğunu belirtti.

Ebu Ali, uluslararası yargı yetkisinin bu prensipler dikkate alınmadan uygulanmasına yönelik herhangi bir girişimin yargının siyasallaştırılmasının bahanesi olacağını ifade etti.

Uluslararası yargıya ciddi suçlarda başvurulması gerektiğini söyleyen Ebu Ali, işlenen suçlarda ülkedeki yargı sisteminin kullanılmak istenmemesi ya da kullanılamaması durumunda uluslararası yargıya taşınması gerektiğini kaydetti

ABD mahkemesi geçen hafta, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve 9 kişiyi eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri'ye suikast girişimiyle suçlandığı davada ifade vermeye çağırmıştı.

- Saad el-Cebri Bin Selman'a dava açmıştı

Saad el-Cebri açtığı davada, Bin Selman ile anlaşmazlık yaşamasının ardından geçen süreçte Cemal Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra aynı cinayette görev alanların olduğu bir suikast timinin kendisini öldürmek için Kanada'ya gönderildiğine dikkati çekmişti.

Bin Selman'ı ülkeden kaçtıktan bir yıl sonra kendisini öldürmek için bir suikast timi göndermekle suçlayan Cebri, kendisinin ülkeye dönmesi için Bin Selman'ın defalarca verdiği uğraşlara olumlu cevap vermediğini vurgulamıştı.

Suudi Arabistan'a geri dönmesi için Muhammed bin Selman'ın tehditlerini tırmandırdığını söyleyen Cebri, kendisine ülkeye geri dönmesi için de tüm araçları kullanacağını söylediğini ve zarar verecek icraatlar yapmakla tehdit ettiğini kaydetmişti.

Cebri, 2017 yılında kaçmak zorunda kaldığı Kanada'da Muhammed bin Selman'ın baskılarına karşı direnmeye çalışıyor.

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